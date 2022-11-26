قناة النهار مومن آيت قاسي: المنتخب التونسي لديه نقص رهيب في الجانب الهجومي ومجمل اللعبين لا يشاركون في الهجوم بقلم النهار أونلاين نشر في 26 نوفمبر 2022 - 23:19 شارك غرِّد أرسل 13 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/EIRbX اقرأ أيضا فاسألوا : الطهور شرط الإيمان قناة النهار 16 نوفمبر طالع هابط: والي وهران يقوم بخرجة ميدانية ويفاجىء الخارجين عن القانون ويطالب بالردع الفوري قناة النهار 10 نوفمبر رئيس كوبا يهنئ الرئيس تبون بمناسبة عيد ميلاده قناة النهار 17 نوفمبر علي عون: مجمع صيدال تراجع كثيرا في تغطية السوق الوطنية بسبب سياسات و ممارسات منذ 2008 قناة النهار 08 نوفمبر بلماضي : "ليريس" عندو عقلية اللاعبين الإيطالين و يقدر يلعب في عدة مناصب قناة النهار 13 نوفمبر السفير الفرنسي: هذه هي الفئة المعنية بطلبات الحصول على تأشيرات الإقامة الطويلة المدى قناة النهار 10 نوفمبر تيارت : الأعلاف تلهب أسعار الماشية واللحوم ومطالب بتفعيل إعتماد نقاط بيعها قانونيا قناة النهار 14 نوفمبر سولكينغ يتحدث عن المنافس له بعد تتويجه بال Award’s قناة النهار 20 نوفمبر الفرصة الثانية:"قاسم" و"عمر" في مواجهة المجتمع بعد سنوات بالسجن بسبب المخدرات.. قصص مأساوية قناة النهار 11 نوفمبر الإقبال على المضادات الحيوية يرتفع بعد إنتشار موجة الزكام قناة النهار 12 نوفمبر