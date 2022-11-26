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مومن آيت قاسي: المنتخب التونسي لديه نقص رهيب في الجانب الهجومي ومجمل اللعبين لا يشاركون في الهجوم

بقلم النهار أونلاين
مومن آيت قاسي: المنتخب التونسي لديه نقص رهيب في الجانب الهجومي ومجمل اللعبين لا يشاركون في الهجوم
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