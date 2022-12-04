قناة النهار مومن آيت قاسي: المنتخب الفرنسي بدون اللاعب “غريزمان” سيعرف مشاكل كبيرة بقلم قناة النهار نشر في 04 ديسمبر 2022 - 23:48 مونديال قطر شارك غرِّد أرسل 44 0 مومن آيت قاسي: المنتخب الفرنسي بدون اللاعب “غريزمان” سيعرف مشاكل كبيرة رابط دائم : https://nhar.tv/pHvIk الجزائر اقرأ أيضا إنتشار الأنفلونزا الموسمية.. هذه هي الإحتياطات الواجب إتباعها للوقاسة منها قناة النهار 19 نوفمبر الأواني النحاسية .. سيدة الأطباق المنزلية تقع في قبضة شبكات التذويب بميلة قناة النهار 27 نوفمبر ..نشرية خاصة تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة و ثلوج تفاصيل قناة النهار 16 نوفمبر وزير الصناعة : مصنع جيكا للاسمنت سيتكفل بتدعبم كل الفرق الجزائرية بداية السنة بيما فيها وفاق سطيف قناة النهار 29 نوفمبر طالع هابط: ستاد مخدوم بمليار سنة 2020 بتلمسان .. شهرين راب كامل قناة النهار 04 ديسمبر تساؤلات: رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة تطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي قناة النهار 28 نوفمبر الإيقاع بمنظمي رحلات الحرڨة من بينهم 4 سوريين بوهران قناة النهار 24 نوفمبر طالع هابط: كارثة بيئية و نفايات بكثرة وسط غابات حطاطبة بتيبازة .. من المسؤول قناة النهار 04 ديسمبر حسين أشيو: على الكاميرون لعب مباراة العمر أمام البرازيل قناة النهار 28 نوفمبر خرجات ميدانية لمصالح التجارة للوقوف على شروط النظافة بالمحلات والفنادق بجيجل قناة النهار 25 نوفمبر