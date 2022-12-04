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قناة النهار

مومن آيت قاسي: المنتخب الفرنسي بدون اللاعب “غريزمان” سيعرف مشاكل كبيرة

بقلم قناة النهار
مومن آيت قاسي: المنتخب الفرنسي بدون اللاعب “غريزمان” سيعرف مشاكل كبيرة
مونديال قطر
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مومن آيت قاسي: المنتخب الفرنسي بدون اللاعب “غريزمان” سيعرف مشاكل كبيرة

رابط دائم : https://nhar.tv/pHvIk
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