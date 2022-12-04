قناة النهار مومن آيت قاسي: رغم غياب بنزيمة النجم الكبير فرنسا تتألق في مونديال قطر بقلم قناة النهار نشر في 04 ديسمبر 2022 - 23:46 مونديال قطر شارك غرِّد أرسل 27 0 رابط دائم : https://nhar.tv/jujjn الجزائر اقرأ أيضا فلاحة: أنفلونزا الطيور "H5 N1" تهدد شعبة الدواجن بعد نفوق أزيد من مليون دجاجة قناة النهار 23 نوفمبر الرئيس الكوبي يزور الجامع الكبير قناة النهار 18 نوفمبر طالع هابط: أخت في حالة حرجة بمستشفى بينام تحتاج مساعدتكم قناة النهار 15 نوفمبر صريح جدا: لماذا تستفز عبارة "أنت شخص نية" الجزائريين ..؟ قناة النهار 03 ديسمبر مشاهد صـ.ـادمة..تخزين 14 ألف قرص مهلوس داخل شاحنة لنقل الماعز بسيدي بلعباس قناة النهار 24 نوفمبر كريم عريبي: أشكر المدرب بلماضي على ثقته وبالإنتقادات أستطيع تطوير مستواي قناة النهار 14 نوفمبر تركيب مضخة الأنسولين.. أمل وحياة جديدة لمرضى السكري قناة النهار 27 نوفمبر لقمان dz يتحدث عن بدايته الصعبة ويكشف أسرار لأول مرة حدثت له في أمريكا قناة النهار 24 نوفمبر غرداية: صناعة عوادم الصوت ومبردات المحركات.. نحو الإندماج في مشاريع تصنيع السيارات قناة النهار 19 نوفمبر "أمن العاصمة يوقف شبكة مختصة في تنظيم رحلات "الحرقة قناة النهار 30 نوفمبر