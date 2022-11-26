قناة النهار مومن آيت قاسي: على إفريقيا التفكير في حماية منتخباتها القوية من الكولسة وتغيير نظام المنافسة بقلم النهار أونلاين نشر في 26 نوفمبر 2022 - 23:40 شارك غرِّد أرسل 32 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/PdPI7 اقرأ أيضا بجاية : مصنع الجلود المغلق..مصدر إقتصادي يحتاج لإعادة بعث واستغلال بخراطة قناة النهار 10 نوفمبر المنتخب الوطني يشد الرحال إلى مالمو تحسبا لمواجهة السويد قناة النهار 18 نوفمبر أستاذ يهدي لطالبه أيفون بعد تحصله على العلامة الكاملة في الرياضيات والغناء يتوقف بسبب الأذان في قطر قناة النهار 19 نوفمبر Toutes options: عزوف المواطنين عن إقتناء السيارات المستعملة رغم تراجع الأسعار قناة النهار 12 نوفمبر مالية: البنوك الجزائرية تحضر نفسها لتمويل إقتناء السيارات بالجزائر بقروض حلال قناة النهار 09 نوفمبر فالحلوة والمرة: زوجان مجاهدان يستذكران أيام الثورة التحريرية ويستحضران مشاهد الماضي قناة النهار 07 نوفمبر ميستر إيكس: بعض الاشخاص يزيفون حياتهم الشخصية من اجل التفاعل فقط قناة النهار 24 نوفمبر إجراءات عملية لتنظيم شعبة اللحوم الحمراء وتخفيض الأسعار قناة النهار 18 نوفمبر السفير الفرنسي: الشركات الفرنسية في الجزائر ساهمت في التنمية الإقتصاديو وخلقت مناصب شغل قناة النهار 10 نوفمبر النهار ترندينغ: قطر تبهر العالم وتفتتح المونديال بآيات من القرآن الكريم قناة النهار 21 نوفمبر