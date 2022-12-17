قناة النهار مومن أيت قاسي: إن أردت أن تكون سيد قارتك عليك أن تفوز بكأس إفريقيا بقلم النهار أونلاين نشر في 17 ديسمبر 2022 - 22:43 شارك غرِّد أرسل 50 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/F8dCO اقرأ أيضا وزير الصحة يشرف على وضع ثلاث عيادات حيز الخدمة بتجمعات سكانية جديدة بعنابة قناة النهار 27 نوفمبر لعشّاق الثلوج..لن تصدّق أنّك في جبال البويرة شاهد سحر الطبيعة قناة النهار 30 نوفمبر دلال خير: فتاة في عمر الزهور تعيش حياة بين المدرسة والمستشفى وتنتظر مصيرا مجهولا قناة النهار 09 ديسمبر سياسة: مناطق الظل في برنامج الرئيس .. لا مركزية التسيير للدفع بعجلة التنمية قناة النهار 30 نوفمبر فاسألوا : النهي عن نقل كلام الناس قناة النهار 08 ديسمبر يحيى طبيش: هناك عيادات لزراعة الشعر بتركيا يحتالون على المؤثرين الجزائريين بهذه الطريقة قناة النهار 01 ديسمبر وزير الصناعة : مصنع جيكا للاسمنت سيتكفل بتدعبم كل الفرق الجزائرية بداية السنة بيما فيها وفاق سطيف قناة النهار 29 نوفمبر تطهيرا لكل القطاعات.. مواصلة فتح التحقيقات ضد المسؤولين المتورطين قناة النهار 28 نوفمبر مومن أيت قاسي: المنتخب الأرجنتيني لعب بهدوء وهجوم الكروات لم يشكل خطر عليهم قناة النهار 13 ديسمبر شاهد لحظة مغادرة الملك الأردني للجزائر قناة النهار 04 ديسمبر