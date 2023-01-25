قناة النهار مومن أيت قاسي: التكوين في الأندية والأكاديميات ضروري لتطوير كرة القدم محليا بقلم النهار أونلاين نشر في 25 جانفي 2023 - 23:25 شارك غرِّد أرسل 24 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/N9BnK اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يشرف على لقاء الحكومة مع الولاة قناة النهار 19 جانفي صريح جدا: هكذا تحتفل الأسر الجزائرية "بيناير" .. قناة النهار 12 جانفي تحويل مسكن يعود للحقبة الاستعمارية إلى إبتدائية تحت إسم عباد الجيلالي بالشلف قناة النهار 18 جانفي "الحماية المدنية بالكاليتوس : المتـ.ـوفون كانو في حالة متقدمة من التعـ.ـفن.."3 أيام باش فاقو بيهم قناة النهار 16 جانفي شـــــــاهد..الإمكانيات المادية والبشرية التي سخرتها الحماية المدنية للسهر على سلامة وأمن المشاركين قناة النهار 10 جانفي رئيس الجمهورية : المبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا حققت في مدة قصيرة نتائج معتبرة قناة النهار 23 جانفي صريح جدا: التعاطف مع الآخرين.. صفة إنسانية نبيلة عند الجزائريين قناة النهار 10 جانفي صريح جدا: هذه هي أسباب "القطيعة بين الإخوة" عند الجزائريين .. قناة النهار 17 جانفي وزير الأشغال العمومية والري يوجّه نداء للمواطنين حول الإستعمال العشوائي للمياه قناة النهار 15 جانفي الغيرة من الإنسان الناجح قناة النهار 22 جانفي