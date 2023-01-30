قناة النهار مومن أيت قاسي: اللاعب المحلي لديه مركب نقص ويجب إعطائه الإهتمام اللازم من المسؤولين والصحافة بقلم النهار أونلاين نشر في 30 جانفي 2023 - 23:44 شارك غرِّد أرسل 17 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WPcXE اقرأ أيضا بن قرينة : لاحظت هذه الأيام موجة منسقة للطـ.ـعن في مؤسسات الدولة من مأجورين للمـ.ـخزن قناة النهار 21 جانفي المناصر التونسي "رضا الفيل" حاضر في مدرجات ملعب نيلسون مانديلا لتشجيع الخضر قناة النهار 21 جانفي الندوة الصحفية لمنتخب موزمبيق قبل مواجهة المنتخب الوطني قناة النهار 20 جانفي حسين آشيو: تقنية الفيديو تعطيك معلومات كثيرة عن لاعبي الخصم وتكتيك المنافس قناة النهار 26 جانفي رغم تجاوزه الـ 80.. الحاج مويلح يمارس ركوب الخيل وترويضه قناة النهار 16 جانفي طالع هابط: النوي يعزي الشعب الجزائري في شهداء الواجب الوطني ضحايا المروحية العسكرية قناة النهار 24 جانفي المنتخب الوطني المحلي يشد الرحال إلى وهران لمواجهة النيجر في المربع الذهبي قناة النهار 30 جانفي زين عامر: الجزائر ربحت نقاط عديدة في سباق إحتضان الكان وهذه رسالتي للجماهير الجزائرية قناة النهار 25 جانفي النهار ترندينغ: الصحفي حمزة بركاوي يفارق الحياة بعد صراع طويل مع الملاريا وممهلات غريبة تصنع الحدث قناة النهار 11 جانفي بطاقة ذكية للفلاحين قصد رقمنة القطاع الفلاحي وتسهيل التعاملات الإدارية بالنعامة قناة النهار 21 جانفي