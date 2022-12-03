قناة النهار مومن أيت قاسي: المدرب “فان خال” عرف كيف يوظف لاعبيه جيدا بقلم النهار أونلاين نشر في 03 ديسمبر 2022 - 23:37 شارك غرِّد أرسل 32 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xpTqR اقرأ أيضا الفنان سولكينغ يتوج بجائزة nrj musique awards بأغنية sauvemente قناة النهار 19 نوفمبر الرئيس المدير العام لموبيليس يكشف عن الولايات التي ستستفيد من تكنولوجيا التدفق العالي للأنترنت قناة النهار 23 نوفمبر "محافظ شرطة :" إنخفاض قضايا العـ.ـنف ضدّ المرأة قناة النهار 23 نوفمبر "والدة طالبة تعرّضت للإحتراق باقامتها الجامعية:" رسالتي للطالبات ما تستعملوش قارورات الغاز قناة النهار 13 نوفمبر رئيس الجمهورية يوجه رسالة أخوة وصداقة للشعب و الشباب الكوبي قناة النهار 17 نوفمبر بومرداس : توقيف شخصين وحجز كميات معتبرة من مادة " التشوتشنة " ببودواو قناة النهار 22 نوفمبر الشيخ النوي: أمن بوسعادة يحبط محاولة تهريب المهلوسات داخل المطارح.. "لازملهم المؤبد" قناة النهار 29 نوفمبر "سامية طبوش: شافوني نحب الحيوانات تنمرو عليا وقالو مهبولة وكنت نداوي عند طبيب نفسي قناة النهار 17 نوفمبر نواب البرلمان يصوتون بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023 قناة النهار 22 نوفمبر مومن أيت قاسي: فوز السعودية على الأرجنتين جاء بفضل العمل القاعدي خزان البطولة المحلية وحنكة رونار قناة النهار 22 نوفمبر