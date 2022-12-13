قناة النهار مومن أيت قاسي: المنتخب الأرجنتيني لعب بهدوء وهجوم الكروات لم يشكل خطر عليهم بقلم النهار أونلاين نشر في 13 ديسمبر 2022 - 23:11 شارك غرِّد أرسل 23 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/BoHNJ اقرأ أيضا صريح جدا: أين يتابع الجمهور الجزائري مباريات مونديال قطر ..؟ قناة النهار 25 نوفمبر حسين أشيو: كرواتيا قادرة على هزيمة أي منتخب لأنها تملك لاعبين قادرين على صناعة الفارق قناة النهار 07 ديسمبر صريح جدا: هذه هي الوظيفة التي يحلم بها الجزائريين .. قناة النهار 09 ديسمبر توقيف شخص وحجز 46 طن من مادة الفاصولياء كانت موجهة للمضاربة قناة النهار 29 نوفمبر زين عامر: هناك منتخبات في إفريقيا لا تستحق التواجد في المونديال والكواليس عملت عملتها قناة النهار 26 نوفمبر لايوجد معادلة للنجاح .. وهذا هو الدليل قناة النهار 06 ديسمبر مومن أيت قاسي: المنتخب المغربي كان أكثر طموح وجرأة وبلجيكا كانت خارج الإطار قناة النهار 27 نوفمبر أم جزائرية تفاجىء إبنها في قطر بعد سنتين من الفراق و رونالدو يصنع الحدث رغم تواجده في الإحتياط قناة النهار 07 ديسمبر "رمطان لعمامرة : "تُعتبر الجزائر قطبا رائدا في العلاقات الدّولية قناة النهار 11 ديسمبر صريح جدا: آراء الجزائريين حول الحد من إرهـ.اب الطرقات .. قناة النهار 23 نوفمبر