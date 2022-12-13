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مومن أيت قاسي: المنتخب الأرجنتيني لعب بهدوء وهجوم الكروات لم يشكل خطر عليهم

بقلم النهار أونلاين
مومن أيت قاسي: المنتخب الأرجنتيني لعب بهدوء وهجوم الكروات لم يشكل خطر عليهم
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