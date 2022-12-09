قناة النهار “مومن أيت قاسي: “المنتخب البرازيلي اعطينالو كثر من حقو لهذا السبب بقلم قناة النهار نشر في 09 ديسمبر 2022 - 23:25 نهار المونديال شارك غرِّد أرسل 38 0 رابط دائم : https://nhar.tv/yqpS5 اقرأ أيضا حسين آشيو: التغيير في المنتخبات مهم جدا وإختيار أفظل وأحسن اللاعبين ضروري قناة النهار 29 نوفمبر "وزير الصحة : التقاليد التي كانت تسير بها المستشفيات "إنتهت قناة النهار 21 نوفمبر على الطريقة التركية..مظلات وبالونات ملونة تزين شوارع برج بوعريريج قناة النهار 21 نوفمبر فلاحة: أنفلونزا الطيور "H5 N1" تهدد شعبة الدواجن بعد نفوق أزيد من مليون دجاجة قناة النهار 23 نوفمبر صريح جدا: آراء الجزائريين حول الحد من إرهـ.اب الطرقات .. قناة النهار 23 نوفمبر سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية .. الجزائر ستلعب دورا مهما في أزمة الطاقة قناة النهار 21 نوفمبر مومن أيت قاسي: لعب كأس العالم يعتبر حافز كبير للاعبين والمنتخبات الصغيرة تصنع المعجزات قناة النهار 02 ديسمبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يترأس إجتماع دوري بمقر وزارة الدفاع الوطني قناة النهار 08 ديسمبر وزير التربية : أكثر من 25 ألف أستاذ سيستفيدون من الترقية عن طريق الإمتحان المهني قناة النهار 24 نوفمبر رئيس الجمهورية : التوجه نحو ريادة الأعمال المرتكزة على الإبتكار أولوية ملحّة لمعالجة إشكالية التشغيل قناة النهار 05 ديسمبر