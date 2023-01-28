قناة النهار مومن أيت قاسي: حذاري من منتخب النيجر.. لا يستسلم ويلعب على أخطاء المنافس بقلم النهار أونلاين نشر في 28 جانفي 2023 - 23:12 شارك غرِّد أرسل 34 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/mXI5x اقرأ أيضا صناعة: التكنولوجيا الحديثة المحلية .. الطريق للمساهمة في إقتصاد المياه قناة النهار 08 جانفي "جهيد زفيـزف :" لمسنـا إنطباع جد رائع من الاتحادات الإفـريقية بخصوص التنظيم في الشان قناة النهار 15 جانفي عامر ضويفي: قمنا بإتمام الدراسات وتنصيب فريق من المهندسين يفوق 30 مهندس لإتمام ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 14 جانفي وزير الصحة: إنتاج الأكسجين في الجزائر بلغ أكثر من 850 ألف لتر يوميا قناة النهار 16 جانفي في لفتة طيبة..وزير التربية ووزيرة التضامن يزوران الأستاذة المطـ.ـعونة بخنجر من أحد تلاميذها بباتنة قناة النهار 12 جانفي مناصرة المنتخب السينغالي توجّه نداء للعنابيين من أجل الحضور بقوّة لتشجيع السنغال قناة النهار 17 جانفي بسكرة: فلاحو منطقة المازوشية بطولقة يدقون ناقوس الخطر قناة النهار 11 جانفي مومن أيت قاسي: المنتخب الكاميروني أحد المرشحين للتتويج بالكأس قناة النهار 20 جانفي وزير الصحة: خصصنا إعتمادات مالية كبيرة للمستخدمين للإستفادة من علاوات كوفيد قناة النهار 16 جانفي إفتتاح المعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية في موريتانيا قناة النهار 21 جانفي