قناة النهار مومن أيت قاسي: خليلوزيتش له الفضل في إنشاء النواة الصلبة للمنتخب المغربي والياباني أيضا بقلم النهار أونلاين نشر في 01 ديسمبر 2022 - 23:47 شارك غرِّد أرسل 42 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wrHOA اقرأ أيضا إجراءات عملية لتنظيم شعبة اللحوم الحمراء وتخفيض الاسعار قناة النهار 16 نوفمبر إنطلاق إجتماع الحكومة الخاص في تيسمسيلت قناة النهار 30 نوفمبر دلال خير/ أمّ تطلب المساعدة من أجل علاج أبنائها الذين نجوا من الموت مرّات عديدة.. ترقبوها قناة النهار 01 ديسمبر طالع هابط: سكنات جاهزة من 2013 بميلة ساكنين فيهم الحمام .. وسكان الرويبة يطالبون برخصة بناء قناة النهار 27 نوفمبر السوروبان..طريقة ناجحة لتنمية قدرات التلاميذ ومواهبهم قناة النهار 20 نوفمبر بلماضي:لعبنا ضد منتخب مصنف ضمن Top 10 في إفريقيا قناة النهار 17 نوفمبر مومن آيت قاسي: المدرب السابق للمغرب "وحيد حليلوزيتش" ترك كتلة دفاعية صلبة وممتازة قناة النهار 27 نوفمبر حسين آشيو: مدرب المنتخب القطري لم يحاول التغيير من طريقة لعبه ودخل بنفس الخطة قناة النهار 29 نوفمبر السعيد شنقريحة يستقبل مدير الشركة الصربية يوغوأمبورت قناة النهار 21 نوفمبر فلاحة: أنفلونزا الطيور "H5 N1" تهدد شعبة الدواجن بعد نفوق أزيد من مليون دجاجة قناة النهار 23 نوفمبر