قناة النهار مومن أيت قاسي: عائدات مونديال قطر كانت قياسية مقارنة بسابقاتها بقلم النهار أونلاين نشر في 16 ديسمبر 2022 - 22:51 شارك غرِّد أرسل 40 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/MPYud اقرأ أيضا مومن آيت قاسي: المنتخب الفرنسي بدون اللاعب "غريزمان" سيعرف مشاكل كبيرة قناة النهار 04 ديسمبر تساؤلات: رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة تطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي قناة النهار 28 نوفمبر تساؤلات: ترسانة قانونية لتشجيع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال قناة النهار 26 نوفمبر صريح جدا: علاقة المرأة الجزائرية مع أخوات زوجها.. إجابات صادمة ! قناة النهار 07 ديسمبر حسين آشيو: كل المنتخبات محترمة في المونديال لكن الإنضباط التكتيكي هو الذي يصنع منتخب عالي المستوى قناة النهار 28 نوفمبر تساقط أمطار غزيرة بداية من يوم غد على هذه المناطق قناة النهار 07 ديسمبر ندوة صحفية مشتركة بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره التركي قناة النهار 10 ديسمبر ميلة: البناء على حافة الوديان .. خطر يتربص القاطنين بمحاذاتها رغم التحذيرات قناة النهار 30 نوفمبر وفـ.اة 9 أشخاص وإصابة 41 آخرين إثر إنقلاب حافلة بالمسيلة قناة النهار 14 ديسمبر ملبنة الصومام تشارك في طبعته الـ30 لمعرض الإنتاج الجزائري قناة النهار 15 ديسمبر