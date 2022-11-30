قناة النهار مومن أيت قاسي: فرنسا لعبت بالتشكيلة الإحتياطية ولم تحترم المنتخب التونسي بقلم النهار أونلاين نشر في 30 نوفمبر 2022 - 23:36 شارك غرِّد أرسل 45 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Wut04 اقرأ أيضا وصول لاعبي الخضر الى أرض الوطن للدخول في تربص تحسبا لوديتي مالي والسويد قناة النهار 14 نوفمبر "بلماضي :" نحن أكبر الغائبين عن المونديال مثل ايطاليا.. قلبي يوجعني.. راني نستنى وقتاش تبدا وتخلاص قناة النهار 13 نوفمبر إلتهاب أسعار اللحوم الحمراء.. بين تضارب الأسباب وبحث عن حلول قناة النهار 29 نوفمبر النهار breakfast.. تحضير السفنج السوفي مع إبراهيم خامسة قناة النهار 30 نوفمبر الشيخ النوي: إعادة تهيئة سوق بقصر الشلالة.. من 2019 مزال مكملوهش قناة النهار 17 نوفمبر عايدة مشري: هناك قانون يمنع الأطفال تحت 14 سنة من إستعمال مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 10 نوفمبر نسمية جعفر باي: الفقر ماشي حجة أنك تبعت الطفل يتسول أو يبيع في الطريق السريع قناة النهار 10 نوفمبر مشاهد مباشرة لحالة الطقس في بعض ولايات الوطن قناة النهار 22 نوفمبر حجز 5.5 كلغ من الهيروين والكوكايين وتوقيف 7 أشخاص 6 منهم أفارقة يقيمون بطريقة غير شرعية قناة النهار 15 نوفمبر فاسألوا : استحباب الدعاء أدبار الصلوات قناة النهار 23 نوفمبر