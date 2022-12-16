قناة النهار مومن أيت قاسي: قطر نجحت في تنظيم المونديال رغم العداء من الأوروبيين بقلم النهار أونلاين نشر في 16 ديسمبر 2022 - 22:53 شارك غرِّد أرسل 31 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/UHsX0 اقرأ أيضا إعادة بعث التنمية على مستوى المناطق الريفية..رهان لإستقرار المواطن بتيسمسيلت قناة النهار 06 ديسمبر ندوة صحفية مشتركة بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره التركي قناة النهار 10 ديسمبر الشيخ النوي: البيض وعين تموشنت وبرج غدير بدون إنارة عمومية والمسؤولين لا حدث قناة النهار 13 ديسمبر حفل فني على شرف أطفال التريزوميا بوهران قناة النهار 08 ديسمبر حادثة إطلاق النـ ـار على لصوص المواشي بتبسة.. النهار تقتصي الحقيقة قناة النهار 27 نوفمبر تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 08 ديسمبر تنبيه من تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 10 ديسمبر محمد الخراز: الركراكي عرف كيف يوضف اللاعبين وجعلهم يضحون من أجل المنتخب عكس حليلوزيتش قناة النهار 01 ديسمبر أهم ماجاء في الشقّ الإقتصادي لإجتماع الحكومة قناة النهار 08 ديسمبر غرداية: المهاجرون الأفارقة العمل،العيش وإقامة الأعراس وسط تعاطف الجزائريين قناة النهار 14 ديسمبر