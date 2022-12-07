قناة النهار مومن أيت قاسي: كرواتيا لديها الرغبة للعب النهائي والفوز به والبرتغال ليس بالمنتخب السهل بقلم النهار أونلاين نشر في 07 ديسمبر 2022 - 23:42 شارك غرِّد أرسل 64 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZxmQy اقرأ أيضا زين عامر: عدم تأهل السعودية لا يعتبر خيبة أمل قناة النهار 30 نوفمبر تبسة : عائلة الطفل أنس تناشد السلطات لمساعدتها على علاج ابنها من فقر الدم الوراثي قناة النهار 04 ديسمبر الشيخ النوي: تلاميذ يدرسون في مدرسة مهددة بالإنهيار وسلطات بومرداس لا خبر قناة النهار 24 نوفمبر طالع هابط: شاهد كيف يدرس أبنائنا في مدرسة إبتدائية بولاية الأغواط قلبك يوجعك قناة النهار 20 نوفمبر بلماضي : مباراة السويد اختبار مهم جدا لنا قناة النهار 18 نوفمبر تخفيضات بين 50 و80 بالمئة على السيارات اقل من 3 سنوات قناة النهار 22 نوفمبر زين عامر: كنت أنتظر الكثير من المنتخب المغربي وبهذا اللعب ما يروحوش بعيد قناة النهار 23 نوفمبر انفــجار الغاز يخلف 3 جرحى بشقة في العاصمة قناة النهار 28 نوفمبر حسين آشيو: كل المنتخبات محترمة في المونديال لكن الإنضباط التكتيكي هو الذي يصنع منتخب عالي المستوى قناة النهار 28 نوفمبر صريح جدا : لهذه الأسباب يعق الآباء أبنائهم قناة النهار 04 ديسمبر