قناة النهار مومن أيت قاسي: لازلنا بعيدين عن المستوى الإفريقي في المنافسات الكبرى لكن الفوز هو الأهم بقلم النهار أونلاين نشر في 17 جانفي 2023 - 23:39 شارك غرِّد أرسل 29 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JOj6q اقرأ أيضا طالع هابط مع الشيخ النوي : نقولوا للمحسن أحسنت وللمسيئ أسأت قناة النهار 01 جانفي فاسألوا : التحذير من التحريش قناة النهار 02 جانفي أيمن محيوص: أشكر زملائي والطاقم الفني والجمهور على دعمهم الكبير والفضل لهم في تسجيلي هدفي الأول قناة النهار 13 جانفي عبد الله هنين: هذا هو الفرق بين القراءة السريعة والقراءة بسرعة قناة النهار 04 جانفي عمي محمد الجوهر..حرفي يحول النفايات إلى أشكال فنية قناة النهار 14 جانفي سنة 2022: مواصلة الإصلاح التشريعي والمؤسساتي .. وأحزاب مع موعد لتجديد القيادات قناة النهار 31 ديسمبر هني : مشروع الإستثمار القطري في تربية الأبقارببلدنا قيد التفاوض..و الحكومة على أتم الإستعداد لتجسيده قناة النهار 09 جانفي بعد فتح حساب صندوق الأموال المسترجعة .. الصندوق يتدعم بـ 20 مليار دولار قناة النهار 02 جانفي "وزير الصناعة الصيدلانية :"إنطلاق إنتاج الأنسولين في الجزائر الأسبوع المقبل قناة النهار 03 جانفي شاهد الأجواء الرائعة التي صنعتها العائلات الجزائرية في ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة قناة النهار 15 جانفي