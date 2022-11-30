قناة النهار مومن أيت قاسي: لو تأهلنا للمونديال كنا سنقول كلمتنا لكن المشاكل والكولسة حطمتنا بقلم النهار أونلاين نشر في 30 نوفمبر 2022 - 23:29 شارك غرِّد أرسل 33 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/OzcV8 اقرأ أيضا "وزير السكن لمواطن :" مزال كاين الرجال في البلاد قناة النهار 29 نوفمبر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مرفوقا بالطاقم الحكومي يحل بمطار تيارت قناة النهار 30 نوفمبر البليدة: مرض سرطان الجلد يُذهب إبتسامة إيمان ويقلب حياتها رأسا على عقب قناة النهار 11 نوفمبر دلال خير: أب يبكي بحسرة على سرقة مال كان مخصص لعلاج إبنه الذي يحتاج إلى جراحة مستعجلة قناة النهار 11 نوفمبر "سامية طبوش: شافوني نحب الحيوانات تنمرو عليا وقالو مهبولة وكنت نداوي عند طبيب نفسي قناة النهار 17 نوفمبر شاهد لحظة خروج المُتّهمين في قضية جمال بن اسماعين من المحكمة تحت حراسة أمنية مشدّدة قناة النهار 24 نوفمبر أمن: مكافحة الإدمان وعصابات الأحياء.. فعاليات المجتمع المدني تتبنى آليات جديدة قناة النهار 18 نوفمبر شاحنات نقل تسرق من داخل حاويات ألبسة مستوردة عبر ميناء وهران قناة النهار 22 نوفمبر العامل اليومي.. رحلة لا تنتهي في سبيل الرزق الحلال قناة النهار 27 نوفمبر مومن آيت قاسي: "المنتخب الكاميروني معروف بمشاكله قبل كل مونديال منذ 1990 قناة النهار 28 نوفمبر