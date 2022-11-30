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مومن أيت قاسي: لو تأهلنا للمونديال كنا سنقول كلمتنا لكن المشاكل والكولسة حطمتنا

بقلم النهار أونلاين
مومن أيت قاسي: لو تأهلنا للمونديال كنا سنقول كلمتنا لكن المشاكل والكولسة حطمتنا
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