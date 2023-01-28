قناة النهار مومن أيت قاسي: منتخب النيجر متواضع فنيا لكنه عوض النقص بالإنضباط التكتيكي بقلم النهار أونلاين نشر في 28 جانفي 2023 - 23:00 شارك غرِّد أرسل 30 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/oV1AY اقرأ أيضا مجتمع: من 170 دج فما فوق .. الفواكه الموسمية شبه غائبة عن موائد الجزائريين بعد إرتفاع سعرها قناة النهار 10 جانفي والي ولاية عين الدفلى يقدّم الراية الوطنية لوالد الشهيد دحماني موسى قناة النهار 24 جانفي طيران الطاسيلي تقدم خدمة الدفع الإلكتروني لعملائها قناة النهار 16 جانفي بوقرة يوجه رسالة للجمهور الجزائري..سنلعب حتى الدقيقة ال90 و إن شاء الله نفرحوكم قناة النهار 12 جانفي أيمن محيوص: أشكر زملائي والطاقم الفني والجمهور على دعمهم الكبير والفضل لهم في تسجيلي هدفي الأول قناة النهار 13 جانفي الأمراض النفسية .. أعراضها وعلاجها قناة النهار 19 جانفي الطفلة الوهرانية التي خطفت الأنظار برقصتها في الملعب حاضرة في نيلسون مانديلا لتشجيع الخضر قناة النهار 27 جانفي بعد قانون الإستثمار..قانون لتنظيم منح العقار الإقتصادي قريبا قناة النهار 15 جانفي "رئيس الجمهورية :" إحتياطي الصرف بلغ 60 مليار دولار قناة النهار 19 جانفي تبسة : موجة الجفاف المستمرة تتسبب فى نضوب الآبار المخصصة لتزويد السكان بالمياه الشروب قناة النهار 14 جانفي