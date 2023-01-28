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مومن أيت قاسي: منتخب النيجر متواضع فنيا لكنه عوض النقص بالإنضباط التكتيكي

بقلم النهار أونلاين
مومن أيت قاسي: منتخب النيجر متواضع فنيا لكنه عوض النقص بالإنضباط التكتيكي
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