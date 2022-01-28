قناة النهار مومن ايت قاسي: الغرينتا كانت غائبة عن المنتخب الوطني وأنانية بعض اللاعبين هي الغالبة بقلم النهار أونلاين نشر في 28 جانفي 2022 - 23:32 شارك غرِّد أرسل 73 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/PVPci اقرأ أيضا بلماضي يطالب بتفادي الحديث عن الماضي الرياضة 19 جانفي رئيس الفاف تحت الصدمة بعد خسارة الخضر أمام غينيا الإستوائية قناة النهار 16 جانفي مستغانم :"الفكرونة" تصنع الحدث بسوق ماسرى " لحقت 160مليون " قناة النهار 14 جانفي "وزير التجارة:"مادة الزيت متوفرة وبكميات كبيرة والخلل يكمن في المضاربة قناة النهار 08 جانفي والي تيزي وزو يمازح مديرة إبتدائية.." راكي في هولندا !!" قناة النهار 08 جانفي سياسة: رغم تعددها .. البرلمان يقف كالمتفرج أمام الأزمات المعيشية للمواطن قناة النهار 08 جانفي موفد النهار إلى الكاميرون يكشف تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين جمال بلماضي قناة النهار 19 جانفي طقس الخميس.. ضباب كثيف وبرد شديد أخبار الجزائر 20 جانفي مومن أيت قاسي: هذا ما قاله لي المدرب جمال بلماضي ولاعبي الخضر قناة النهار 10 جانفي رئيس الكاف: المنتخب الجزائري يجعل إفريقيا تفتخر قناة النهار 22 جانفي