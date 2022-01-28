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قناة النهار

مومن ايت قاسي: الغرينتا كانت غائبة عن المنتخب الوطني وأنانية بعض اللاعبين هي الغالبة

بقلم النهار أونلاين
مومن ايت قاسي: الغرينتا كانت غائبة عن المنتخب الوطني وأنانية بعض اللاعبين هي الغالبة
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