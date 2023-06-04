موناكو الفرنسي وكبار إفريقيا يهنئون اتحاد العاصمة

تلقى فريق اتحاد العاصمة التهاني من فريق موناكو الفرنسي، وأندية إفريقية بعد تتويجه أمس السبت، بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”.

وسارع نادي موناكو الناشط في “الليغ1” إلى إرسال تهانيه إلى ممثل الجزائر، عقب تتويجه بثاني أغلى الألقاب الإفريقية للأندية، على حساب يونغ أفريكانز التنزاني.

كما تلقت أسرة الاتحاد التهاني من نادي الاسماعيلي المصري. إلى جانب نادي الأخضر الليبي، منافس أبناء سوسطارة في مجموعات كأس الكاف.

ومن جهته بعث عملاق الكرة الإفريقية تي بي مازيمبي الكونغولي. هو الآخر بتهانيه إلى الاتحاد، بتتويجه المستحق.