“موناكو”: “براهيمي أو لا أحد” !

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة، أن لاعب بورتو “ياسين براهيمي” سيكون آخر صفقات “موناكو” الفرنسي.

وأكدت ذات المصادر الصحفية أن نجم “الدراغاو” سيكون الصفقة المنتظرة لإدارة “موناكو” قبل أسبوعين من نهاية الميركاتو، خاصة أن عقد الجزائري ينتهي في جوان 2019.

حيث أكد إدارة فريق “الإمارة” أن النادي لا يحتاج لتدعيمات في الخط الخلفي، بل في الخط الهجومي ولن يتعاقد إلا اذا كانت الفرصة ملائمة لذلك.

كما أضافت الصحيفة الفرنسية، أن الجهة اليسرى لنادي “موناكو” أصبحت أقل قوة بعد رحيل “ليمار و”كيتا بالدي” لذلك فإن فرصة التعاقد مع “براهيمي” أصبحت أكبر.