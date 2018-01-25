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“موناكو” في مفاوضات رسمية مع “ليستر” لضم سليماني !

الرياضة
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“موناكو” في مفاوضات رسمية مع “ليستر” لضم سليماني !
بقلم أمير بهلول

كشفت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية، أنّ إدارة “موناكو” الفرنسي قد دخلت في مفاوضات رسمية مع إدارة “ليستر سيتي” للظفر بخدمات إسلام سليماني.

حيث تقدمت إدارة الفريق الفرنسي بعرضها الأول المتمثل في إستعارة اللاعب مع أحقية شراء عقده في نهاية الموسم.

وكان نادي “الإماراة” قد عرض على نادي “ليستر” مبلغ 2 مليون أورو لاستعارة سليماني.

في حين طالبت إدارة الفريق الإنجليزي مبلغ 3.5 مليون أورو لقبول عرض الإعارة و أكثر من25 مليون أورو لشراء عقده.

في نفس السياق، فإن إدارة “الفوكسيس” ترفض إعارته لأحد أندية الدوري الإنجليزي وتفضل تسريحه مقابل 25 مليون أورو.

يذكر أنّ السوبر سليم كان حاضرا يوم أمس في مباراة أرسنال ضد تشيلسي في ملعب الإمارات.

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التعليقات (1)

  • djamel

    سلام، من الأفضل أن يبقى في البطولة الانجليزية الأفضل في العالم و الأكثر مشاهدة، فرنسا دون مستوى البطولات القوية

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