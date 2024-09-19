موناكو يطيح ببرشلونة وليفركوزن يكتسح فاينورد

اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات الجزء الثالث، من الجولة الأولى لمنافسة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن موناكو من الفوز أمام برشلونة، داخل الديار بهدفين مقابل هدف. و حقق باير ليفركوزن إنطلاقة قوية، باكتساحه فاينورد برباعية كاملة.

فيما انتهت مواجهة أتالانتا وأرسنال بالتعادل السلبي، وفاز بنفيكا أمام النجم الأحمر، بهدفين مقابل هدف.

كما حقق اتلتيكو مدريد الفوز أمام لايبزيغ، بنتيجة هدفين مقابل هدف، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها بريست الفرنسي أمام شتورم غراتس النمساوي.

وإليكم جدول ترتيب بطولة دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الأولى: