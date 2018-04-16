موناكو يعتذر من مناصريه بطريقة خاصة

قررت إدارة نادي موناكو الفرنسي، تعويض قيمة تذاكر مباراتهم أمام باري سان جيرمان، لجماهير نادي الإمارة، كإعتذار عن الخسارة المذلة.

وكشف نادي موناكو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أن إدارة النادي قررت تعويض قيمة تذاكر هذه المباراة لأنصارها الذين حضروا هذه المواجهة.

واتخذ مسؤولو موناكو، هذا القرار، كإعتذار لجماهيرهم، بعد الخسارة المذلة التي تلقاها الفريق أمس الأحد، بـ7-1، أمام باري سان جيرمان.

وبهذا يكون بطل الدوري الفرنسي لهذا الموسم، نادي البي أس جي، قد تسبب في خسارة موناكو لثلاث نقاط، إضافة لمبلغ مالي مهم.