موناكو يكافئ سليماني بهذه الجائزة القيّمة !

أكدت تقارير إعلامية فرنسية أن نادي موناكو يخطط لمكافئة اللاعب الدولي إسلام سليماني عقب تألقه اللافت للإنتباه منذ إنطلاق الموسم الكروي الحالي.

وتمكن سليماني من تسجيل 4 أهداف مع فريق موناكو، بالإضافة إلى صناعته لـ 5 تمريرات حاسمة منذ وصوله إلى فريق الإمارة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

وإنتقل سليماني إلى فريق موناكو على شكل إعارة من نادي ليستر سيتي الإنجليزي، مع وضع خيار شراء عقده بـ 10 ملايين أورو، وهو الشرط الذي يخطط فريق موناكو لتفعيله بعد تألق اللاعب السابق لشباب بلوزداد في المباريات الماضية.