“موناكو” يُريد ضم “براهيمي”

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أن نادي “موناكو” يفكر جديا في ضم “ياسين براهيمي” لاعب “بورتو”.

وأكدت ذات المصادر أن الفريق الفرنسي يريد خطف “براهيمي” خاصة وأن عقده سينتهي مع الفريق البرتغالي الصيف القادم وسيكون أفضل بديل لـ “كيتا بالدي” الذي إنضم لـ “إنتر ميلان”.

كما أن فريق “الإمارة” سيقدم عرضا رسميا للنادي البرتغالي في الساعات القادمة على أمل إقناع اللاعب الجزائري للعودة إلى الدوري الفرنسي مرة أخرى.

يذكر أن براهيمي كان مطلوبا من نادي “وست هام” و”روما” هذه الصائفة قبل أن يقرر البقاء في صفوف “الدراغاو”.