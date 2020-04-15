موناكو يُشيد بـ “سليماني” ويُلّمح لشراء عقده !

أشاد نادي “موناكو” الفرنسي، بنجم الفريق “إسلام سليماني”، الذي يلعب معارا له وتنتهي إعارته مع نهاية الموسم الحالي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي “الإمارة” فيديو لأجمل لقطات السوبر سليم مع الفريق تحت عنوان: “خذوا كأسا من الشاي واستمتعوا بأفضل لقطات سليماني مع موناكو”.

واعتبر الفرنسيون هذه التغريدة كنوع من التلميح لإمكانية شراء عقد النجم الجزائري، الذي يقدم في موسم مميز مع موناكو.