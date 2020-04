موناكو يُشيد بـ “سليماني” ويُلّمح لشراء عقده !

ونشر الحساب الرسمي لنادي “الإمارة” فيديو لأجمل لقطات السوبر سليم مع الفريق تحت عنوان: “خذوا كأسا من الشاي واستمتعوا بأفضل لقطات سليماني مع موناكو”.

واعتبر الفرنسيون هذه التغريدة كنوع من التلميح لإمكانية شراء عقد النجم الجزائري، الذي يقدم في موسم مميز مع موناكو.

☕️ Get a cup of tea, sit back and enjoy the best of Islam Slimani at #ASMonaco 😍pic.twitter.com/DvU5Hea1IU

