عاجل

مونبوليي يتحرك من أجل إراحة دولور

الرياضة
  • -
  • 0
مونبوليي يتحرك من أجل إراحة دولور
بقلم إسماعيل عشاش

يسعى نادي مونبوليي لإستقدام مُهاجم جديد، خلال الميركاتو الشتوي، بغرض السماح للدولي الجزائري أندي دولور، بإسترجاع أنفاسه من حين لآخر.

وكشفت جريدة “ليكيب” الفرنسية، بأن إدارة الرئيس نيكولان، تتفاوض مع بعض الأسماء، لكي تُرهق نجم المنتخب الوطني أكثر من اللزوم.

ويبذل صاحب القذفات الصاروخية، منذ إنطلاق الليغ 1، مجهودات كبيرة، يُمكن أن تؤثر عليه سلبا، فيما تبقى من مُجريات الموسم.

ووقع الغجري، على حصيلة مميزة، من خلال تسجيل ستة أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة، خلال 18 مُباراة لعبها في الدوري.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=745452

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com