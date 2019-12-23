مونبوليي يتحرك من أجل إراحة دولور

يسعى نادي مونبوليي لإستقدام مُهاجم جديد، خلال الميركاتو الشتوي، بغرض السماح للدولي الجزائري أندي دولور، بإسترجاع أنفاسه من حين لآخر.

وكشفت جريدة “ليكيب” الفرنسية، بأن إدارة الرئيس نيكولان، تتفاوض مع بعض الأسماء، لكي تُرهق نجم المنتخب الوطني أكثر من اللزوم.

ويبذل صاحب القذفات الصاروخية، منذ إنطلاق الليغ 1، مجهودات كبيرة، يُمكن أن تؤثر عليه سلبا، فيما تبقى من مُجريات الموسم.

ووقع الغجري، على حصيلة مميزة، من خلال تسجيل ستة أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة، خلال 18 مُباراة لعبها في الدوري.