“مونبوليي” يحسم مصير “ديلور”

الرياضة
  • -
  • 0
“مونبوليي” يحسم مصير “ديلور”
بقلم أمير بهلول

كشف الموقع الرسمي لنادي “مونبوليي” الفرنسي أن الإدارة حسمت وبصفة رسمية صفقة الجزائري “أندي ديلور”.

“ديلور” كان معارا من طرف نادي “تولوز”، قبل أن يقرر “مونبوليي” تفعيل بند شراء العقد مما سيجعله لاعبا في صفوف هذا الفريق لمدة 4 سنوات.

النجم الجزائري سجل هذا الموسم في الدوري الفرنسي 14 هدف ومنح زملائه 7 تمريرات حاسمة وهي أرقام مميزة في “الليغ 1”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com