“مونبوليي” يحسم مصير “ديلور”

كشف الموقع الرسمي لنادي “مونبوليي” الفرنسي أن الإدارة حسمت وبصفة رسمية صفقة الجزائري “أندي ديلور”.

“ديلور” كان معارا من طرف نادي “تولوز”، قبل أن يقرر “مونبوليي” تفعيل بند شراء العقد مما سيجعله لاعبا في صفوف هذا الفريق لمدة 4 سنوات.

النجم الجزائري سجل هذا الموسم في الدوري الفرنسي 14 هدف ومنح زملائه 7 تمريرات حاسمة وهي أرقام مميزة في “الليغ 1”.