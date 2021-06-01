مونبوليي يدخل الصراع للتعاقد مع “فرحات”

كشفت مصادر صحفية فرنسية، أن نادي “مونبوليي” قد دخل الصراع من أجل التعاقد مع اللاعب الجزائري “زين الدين فرحات”، الذي تألق هذا الموسم في الليغ 1 مع فريقه “نيم”، فهو يعتبر ثالث أفضل ممرر حاسم في الدوري الفرنسي.

“زينو” وبعد سقوط “نيم” لدوري الدرجة الثانية سيكون خروجه من الفريق سهلا بالرغم من تبقي في عقده موسم واحد، غير أن كثرة العروض ستجعل إدارة “نيم” تقبل بتسريح اللاعب الجزائري الذي يريد الانتقال إلى مستوى أعلى.

يذكر أن العديد من الأندية الفرنسية مهتمة بخدماته، أبرزها نادي “أونجي” ونادي “بوردو”، غير أن عرض “مونبوليي” هو الأفضل للعديد من الاعتبارات سواء رياضية أو مادية.