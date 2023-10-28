مونبيليه في مفاوضات مع بارادو قصد التعاقد مع تيطراوي

دخل فريق مونبيليه الفرنسي في مفاوضات مع إدارة نادي بارادو التي يترأسها حاليا حسان زطشي شقيق رئيس الفاف. سابقا من أجل التعاقد مع اللاعب ياسين تيطراوي.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الواسعة الانتشار في فرنسا، اليوم السبت، أن مونبيليه يسعى لتعزيز خط الوسط، و الاستفادة من خدمات خريج أكاديمية بارادو سيما بعد النجاح الباهر للاعبين مثل يوسف عطال ورامي بن سبعيني المتألق مع بوروسيا دورتموند.

كما أكدت ذات الصحيفة أن فريق مونبيليه يريد التعاقد لاعب المنتخب الوطني للأمال إلى غاية 2026 في الميركاتو الشتوي القادم.

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