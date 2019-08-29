مونبيليي يجدد ثقته في ديلور بعقد جديد

الرياضة
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مونبيليي يجدد ثقته في ديلور بعقد جديد
بقلم حكيم شق الطين

مدد المهاجم الدولي الجزائري آندي ديلور، اليوم الخميس، عقده مع ناديه مونبلييه الفرنسي، ليواصل بذلك مشواره في الليغ1 .

ونشر نادي مونبوليي الفرنسي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أعلن من خلالها تمديد أندي ديلور لعقده مع النادي.
وأرفق النادي الفرنسي، تغريدته هذه بصورة لمهاجم الخضر، خلال توقيعه على عقده الجديد رفقة مونبوليي، دون ذكر تفاصيل العقد.
ويعد مهاجم الخضر قطعة اساسية في النادي الفرنسي، وساهم الموسم الماضي بمنح فريقه عدة انتصارات بتسجيله 14 هدف وتقديمه 7 تمريرات حاسمة.


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