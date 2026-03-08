مونديال “أذربيجان”.. كيليا نمور تضيف فضية إلى رصيدها

أكدت الجمبازية الجزائرية، كيليا نمور، علو كعبها، بعدما أضافت اليوم الأحد، إلى رصيدها ميدالية فضية، ضمن المرحلة الثانية من كأس العالم للجمباز الفني للسيدات، الجارية بمدينة باكو في أذربيجان.

وكانت البطولة الأولمبية، قد توجت أمس السبت، بميدالية ذهبية. في نهائي الجهاز المتوازي مختلف الارتفاعات، بحصولها على 15.233 نقطة.

لتعود اليوم الأحد، للتألق في نهائي منافسات عارضة التوازن. بعد حصولها على علامة 13.800 وتتويجها بالفضة.

بينما عادت الميدالية الذهبية في منافسات عارضة التوازن. إلى اليابانية اوكامورا مانا التي حققت علامة 14.133، بينما حلت مواطنتها مياتا شوكو، في المركز الثالث بـ 13.533.

وتأتي محطة “باكو” بعد مرحلة “كوتبوس” في ألمانيا فيفري الماضي. أين توجت كيليا نمور بالميدالية الفضية على جهاز عارضة التوازن.