مونديال ألعاب القوى.. أمينة بطيش تنسحب من سباق الماراطون

فشلت العداءة الجزائرية أمينة بطيش، في مواصلة سباق “الماراطون” ضمن فعاليات البطولة العالمية لألعاب القوى، بودابست المجر.

وانسحبت صبيحة اليوم السبت، أمينة بطيش من السباق، بعد انقضاء 29 كيلومتر، بعدما كانت متخلفة عن صاحبة الصدارة بـ 9 دقائق كاملة.

للإشارة فإن الثنائي الجزائري، سليمان مولى وجمال سجاتي، سيكون مساء اليوم السبت، بداية من الساعة 19:30، على موعد للمشاركة في نهائي 800 متر، ضمن مونديال بودابست 2023.