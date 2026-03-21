مونديال ألعاب القوى داخل القاعة.. نتائج متباينة للعناصر الوطنية

انتهت اليوم السبت، مغامرة العناصر الوطنية في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة 2026 الجارية بقاعة “تورون أرينا” في بولندا، خلال الفترة ما بين 20 إلى 23 مارس الجاري.

وكانت الجزائر ممثلة في هذا الحدث العالمي بـ 4 رياضيين. ويتعلق الأمر بعدائي المسافات نصف الطويلة، سليمان مولا ومحمد علي قواند، في سباق 800 متر، إضافة إلى ياسر محمد طاهر تريكي في الوثب الثلاثي ويونس عياشي في القفز العالي

وجاءت نتائج المشاركة الجزائرية في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة 2026 متباينة، بعدما تم حصد ميدالية واحدة فقط.

وكان التتويج من نصيب المتألق ياسر محمد طاهر تريكي. الذي خطف برونزية الوثب الثلاثي بقفزة قدرها 17.30 مترا. وهو الذي تأهل إلى هذا الحدث بعدما كان قد حقق أفضل قفزة له هذا الموسم والبالغة 17.35 مترا.

بينما انتهت مغامرة سليمان مولى، في نصف نهائي 800 متر. بعدما احتل المركز الخامس بتوقيت 1:46:48، وفشل في حجز مقعد في النهائي.

في حين عجز عداء الـ 800 متر الآخر، محمد علي قواند، في اجتياز الدور الأول. بعدما حقق توقيتا قدره 1:48:20، واحتل المركز الثالث في تصنيفه.

من جهته، بصم يونس عياشي، صاحب الـ 17 سنة، والذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة في ألعاب القوى الجزائرية في “القفز العالي”. على مشاركة مشرفة، بعدما حل تاسعا بقفزة قدرها 2.22 متر، علما أنه قد تأهل إلى مونديال بولندا، بفقزة 2.28 متر.