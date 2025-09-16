مونديال ألعاب القوى.. سجاتي يبلغ نصف نهائي 800 متر

حجز العداء الجزائري، جمال سجاتي مقعدا في نصف نهائي الـ 800 متر رجال، لبطولة العالم لألعاب القوى (أكابر)، الجارية وقائعها بالعاصمة اليابانية “طوكيو” في الفترة ما بين الـ 13 والـ 21 سبتمبر 2025.

وأنهى سجاتي، اليوم الثلاثاء، سباق الـ 800 متر رجال، في المركز الثاني. بتوقيت 1:45:01، خلف الاسباني باروسو، بـ 1:44:94، وتقدما بجزء من المئة على البوتسواني، هانغورا، صاحب المركز الثالث.

ويراهن عداء المسافات نصف الطويلة، المتوج ببرونزية سباق الـ 800 متر في اولمبياد باريس 2024. على صعود “البوديوم” وإهداء الجزائر ميدالية في البطولة العالمية بـ”طوكيو”.

يُشار إلى أن الجزائر تشارك في المحفل العالمي لألعاب القوى، بـ 10 رياضيين، ويتعلق الأمر بكل من سجاتي وسليمان مولى ومحمد علي غواند، في 800 متر، وهثيم شنيتف في 1500 متر.

إلى جانب عبد الرزاق شريك ومحمد بن يطو، في “ماراطون” الرجال. وأمينة بطيش في “ماراطون” السيدات، وكذلك، ياسر محمد تريكي في الوثب الثلاثي. بالإضافة إلى أسامة خنوسي في رمي القرص، وزهرة تاتار في رمي المطرقة.



