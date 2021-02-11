مونديال الأندية.. الأهلي المصري يخطف المركز الثالث

خطف فريق الأهلي المصري أمسية اليوم الخميس المركز الثالث في مُنافسة كأس العالم للأندية 2021 المُقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

الأهلي المصري تغلب على بالميراس البرازيلي في مُباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل في الوقت الأصلي 0-0.

وبهذا حصد مُمثل الكرة الإفريقية الميدالية البرونزية في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه.

زملاء اللاعب السابق لمولودية الجزائر “آليو ديانغ” كانوا قد انهزموا في الدور نصف النهائي ضد العملاق بايرن ميونيخ الألماني.

يُذكر أن نهائي “الموندياليتو” يُلعب في السهرة بين الفريق البافاري ونادي تيغريس المكسيكي.