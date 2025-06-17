مونديال الأندية.. بلايلي وتوقاي يسقطان أمام فلامينغو البرازيلي

انقاد فجر اليوم الثلاثاء، ثنائي “الخضر” يوسف بلايلي وأمين توقاي، لهزيمة قاسية رفقة الترجي التونسي، على يد نادي فلامينغو البرازيلي، استقرت على ثنائية نظيفة، في مستهل مشوار الفريقين ضمن المجموعة الرابعة لكأس العالم للأندية.

وشارك بلايلي أساسيا في اللقاء رفقة توقاي، ونجح الأول في تقديم مباراة كبيرة. خاصة في المرحلة الثانية، وكان الأفضل من جانب الفريق التونسي، إلا أن أداءه لم يكن كافيا لقيادة الترجي نحو تحقيق نتيجة ايجابية.

وافتتح فلامينغو، باب التسجيل في الدقيقة الـ 17 من المباراة التي لعبت فجر اليوم. بالولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق جورجيان دي أرسكايتا، قبل أن يضيف زميله أراوجو، ثاني الأهداف في الدقيقة 70.

وبذلك، صعد فلامينغو، إلى صدارة المجموعة مناصفة مع تشيلسي الانجليزي. الفائز بنفس النتيجة في لقاءه أول أمس، أمام لوس أنجلوس. فيما يحتل الترجي والفريق الأمريكي المركزين الثالث والرابع من دون نقاط.

ويلتقي الترجي، بقيادة بلايلي وتوقاي. مع لوس أنجلوس يوم الجمعة المقبل، قبل أن يختتم دور المجموعات أمام تشيلسي في 25 جوان الجاري.