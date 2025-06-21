مونديال الأندية.. بن سبعيني يشارك في فوز مثير لدورتموند على صن داونز

شارك الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم السبت، رفقة ناديه الألماني بوروسيا دورتموند في ثاني مباريات دور المجموعات من كأس العالم للأندية 2025.

حيث واجه الفريق الألماني نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة مثيرة انتهت بفوز دورتموند بنتيجة 4-3.

بن سبعيني الذي خاض المباراة كاملة، قدّم أداءً متوسطًا على العموم، وتحصل على تقييم 6.7 حسب منصة “سوفاسكور”. دون أن يترك بصمة واضحة دفاعيًا أو هجوميًا، رغم بعض اللقطات التي أظهر فيها صلابة في المواجهات الفردية.

وبهذا الانتصار، يعتلي بوروسيا دورتموند صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط. بعد تعادله السلبي في المباراة الافتتاحية أمام فلومينينسي البرازيلي.

ويُرتقب أن يخوض بن سبعيني وزملاؤه المواجهة الثالثة والحاسمة في هذا الدور، يوم الأربعاء المقبل. ضد نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، حيث سيكون الهدف تأكيد التأهل إلى الدور المقبل ومواصلة المشوار بثبات في البطولة العالمية.

مردود بن سبعيني في المباراة الثانية قد لا يكون الأفضل، لكن تواجده المستمر في التشكيلة الأساسية يعكس ثقة الطاقم الفني. ويمنحه فرصة لتقديم مستوى أقوى في اللقاء المقبل، الذي قد يكون مفتاح العبور نحو الأدوار المتقدمة.