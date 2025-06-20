مونديال الأندية.. طاقم تحكيم جزائري يقود مواجهة العين الإماراتي ومانشستر سيتي

أعلنت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تعيين طاقم تحكيم جزائري لقيادة المواجهة المنتظرة بين نادي العين الإماراتي ونظيره مانشستر سيتي الإنجليزي.

ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025، لحساب الجولة الثانية من المجموعة السابعة.

وهي المباراة المبرمجة يوم الاثنين، بملعب “مرسيدس بنز أرينا” بمدينة أتلانتا، على الساعة الثانية صباحًا (بتوقيت الجزائر).

وسيقود اللقاء الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال. بمساعدة مواطنيه مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني، بينما سيكون الحكم الرابع الأسترالي علي رضا فغاني.

هذا التعيين يعَدُّ خطوة جديدة في مسار التحكيم الجزائري الذي بات يحظى بثقة متزايدة في أكبر التظاهرات الكروية العالمية.