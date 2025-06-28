مونديال الأندية.. غربال و غوراري ضمن طاقم تحكيم مواجهة البياسجي و إنتر ميامي

يشهد الدور ثمن النهائي من كأس العالم للأندية مواجهة قوية، غدا الأحد، تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي و إنتر ميامي الأمريكي.

في مباراة مرتقبة على الصعيدين الفني والجماهيري، نظرًا لما يضمه الفريقان من نجوم عالميين.

وحسب ماكشفه الحكم الإسباني السابق، ومحلل إذاعة “راديو ماركا”، أوكسيو كامانيو، اليوم السبت، عبر منصة “إكس” فإن ثنائي التحكيم الجزائري، مصطفى غربال و مقران غوراري، سيكونان ضمن طاقم تحكيم مواجهة البياسجي وإنتر ميامي. والذي سيقوده البرازيلي ويلتون سامبايو كحكم رئيسي، ويساعده مواطناه برونو بوشيليا وبرونو بيريس.

و تعيين الحكم الدولي مصطفى غربال كحكم رابع، إلى جانب مواطنه مقران غوراري كحكم خامس.

ويُعد هذا التعيين شهادة جديدة على السمعة الطيبة التي يحظى بها التحكيم الجزائري على الساحة الدولية. حيث يواصل غربال وغوراري تأكيد مكانتهما ضمن النخبة الإفريقية والعالمية. بعد مشاركات سابقة ناجحة في عدة منافسات كبرى، أبرزها كأس العالم 2022، وكأس إفريقيا للأمم.

ويأتي تواجد هذا الثنائي في واحدة من أقوى مباريات الدور الحالي، كاعتراف بالكفاءة والانضباط الذين يميزان الطاقم الجزائري. في وقت تسعى فيه الجزائر لتأكيد حضورها القوي في مختلف جوانب اللعبة. سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات أو حتى على صعيد التحكيم.

للإشارة، سيحتضن ملعب “مرسيديس بانز” بمدينة أتلانتا الأمريكية، غدا الأحد، مواجهة البياسجي و إنتر ميامي، بداية من الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.