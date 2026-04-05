مونديال الجمباز بالقاهرة.. كيليا نمور تتوج بالذهب

افتكت البطلة الأولمبية الجزائرية، كيليا نمور، ميدالية ذهبية عالمية جديدة، وذلك، في جولة القاهرة المصرية.

وجاء تتويج بطلة الجزائر والعرب، اليوم الأحد، ضمن منافسات المتوازي مختلف الارتفاعات.

ونجحت كيليا نمور، في تحقيق علامة 14.033 على الرغم من تعرضها للسقوط، إلا أنها كانت كافية أمامها من أجل اعتلاء الصدارة ومعانقة الذهب، في كأس العالم للجمباز الفني بـ”القاهرة”.

وتندرج هذه البطولة، ضمن سلسلة كؤوس العالم لعام 2026. تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز، والتي تعرف مشاركة 128 لاعبا ولاعبة يمثلون 33 دولة.