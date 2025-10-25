إعــــلانات
مونديال الجمباز.. كيليا نمور تفتك فضية عارضة التوازن

بقلم محمد لمين صحراوي
عززت البطلة الأولمبية، كيليا نمور، رصيدها بميدالية فضية في بطولة العالم للجمباز الفني، المقامة بـ”جاكرتا” الأندونيسية ما بين الـ 19 والـ 25 أكتوبر الجاري.

وبعد تتويجها أمس الجمعة، بذهبية منافسة جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات. عادت اليوم السبت. كيليا نمور، لتخطف ميدالية فضية في نهائي عارضة التوازن، بعلامة 14.300.

وتصدرت البطلة الجزائرية نهائي عارضة التوازن، بعلامة 14.300 وبدرجة صعوبة 6.200. مع تبقي منافسة واحدة ويتعلق الأمر بالصينية “جانغ تشينغينغ”.

ونجحت في الأخير البطلة الصينية، التي تعتبر أقوى جمبازية على جهاز عارضة التوازن، في تحقيق علامة 15.166، لتخطف الذهبية من كيليا نمور، التي انهت المونديال بذهبية وفضية، في انجاز تاريخي للجمباز الجزائري والإفريقي.

