مونديال الجمباز.. نمور تحرز ذهبية نهائي جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات

تُوجت لاعبة الجمباز الجزائرية كايليا نمور، اليوم الجمعة، بالميدالية الذهبية ضمن فعاليات كأس العالم للجمباز.

والتي تجرى فعالياتها بالعاصمة القطرية الدوحة من 17 لغاية 20 أفريل الجاري.

وجاء تتويج الجمبازية كايليا نمور، بعد إحتلالها المركز الأول في نهائي تخصص جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات، بعلامة 15.366 بدرجة صعوبة 7.0.

للتذكير، سبق للجمبازية نمور، التتويج بالميدالية الذهبية في كأس العالم كوتبوس بألمانيا، و كأس العالم باكو بأذربيجان.