مونديال السيدات 2023.. فرنسا تقصف المغرب برباعية وتعبر إلى ربع النهائي

حجز المنتخب الفرنسي للسيدات، تأشيرة العبور إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات 2023، بعد فوزه برباعية نظيفة اليوم الثلاثاء، على نظيره المغربي.

وتفوقت سيدات فرنسا على نظيرتهن المغربيات، بالطول والعرض طيلة مباراة اليوم ضمن ثمن نهائي المونديال، لاسيما في المرحلة الأولى.

وأنهى منتخب سيدات فرنسا الشوط الأول لصالحه بثلاثية نظيفة، بأقدام كل من كاديدياتو دياني في الدقيقة 15، وكينزا دالي في الدقيقة 20 وأوجيني لو سومر بعدها بـ 4 دقائق.

قبل أن تعود أوجيني لو سومر، في الدقيقة 70، لتسجل ثاني أهدافها في اللقاء والرابع لمنتخب فرنسا، الذي سيلاقي نظيره الأسترالي يوم السبت القادم في ربع نهائي مونديال السيدات.