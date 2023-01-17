مونديال اليد.. المنتخب الوطني ينهزم أمام ألمانيا

تغلب المنتخب الألماني على المنتخب الوطني الجزائري بنتيجة (37-21) مساء اليوم الثلاثاء، بصالة سبوديك.

وذلك لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة ببطولة العالم لكرة اليد 2023 المُقامة بالسويد وبولندا.

وبهذه النتيجة بقي رصيد الخضر من دون نقاط في المركز الرابع ليتحولوا للمشاركة في كأس الرئيس التي يلعب فيها المنتخبات التي احتلت المركز الأخير في مجموعتها.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الجزائري مبارياته في هذه الكأس يوم الجمعة المقبل.