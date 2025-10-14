مونديال ذوي الهمم.. حسين بطير يفتك برونزية الحمل بالقوة

افتك الرباع الجزائري، حسين بطير، ميدالية برونزية أمس الاثنين، ضمن بطولة العالم لرياضة الحمل بالقوة لذوي الهمم، الجارية وقائعها بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونجح بطير، الذي كان قد توج أيضا بميدالية برونزية، في بارالمبياد باريس 2024، في رفع 192 كلغ. في وزن أقل من 65 كلغ، ليحتل المركز الثالث، بعد محاولة أولى فاشلة وثانية بـ 189 كلغ.

وفي إجمالي الحمولات الثلاث، البطل الجزائري، المركز الـ 12 بحمولة 381 كلغ. بينما توّج بالذهب الصيني جو شي وي، بـ 205 كلغ، متبوعا بالايراني بختيار محسن بـ 201 كلغ.