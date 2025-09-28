مونديال ذوي الهمم.. ذهبية وفضية للجزائر في رمي الصولجان

بسط الرياضيون الجزائريون سيطرتهم، على منافسات رمي الصولجان “فئة F32” ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، لذوي الاحتياجات الخاصة، الجارية بنيودهلي الهندية إلى غاية الـ 5 أكتوبر الداخل.

وشهدت منافسة رمي الصولجان “فئة F32″، التي جرت مساء اليوم الأحد. تواجد 3 رياضيين جزائريين في المراتب الأولى، ومحققين ذهبية وفضية على التوالي.

وخطف ذهبية الاختصاص، البطل فرحاح وليد برمية قدرها 39.53 مترا، بينما حل البطل الجزائري الآخر، مهيذب أحمد. ثانيا ليتوج بالميدالية الفضية، برمية قدرت بـ 35.77.

في حين حقق مواطنهما عبد الحق ميسوني، رمية بـ 32.96، لم تكن كافية لتواجده في “البوديوم” مكتفيا بالمركز الرابع.