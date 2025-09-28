إعــــلانات
مونديال ذوي الهمم.. ذهبية وفضية للجزائر في رمي الصولجان

بقلم محمد لمين صحراوي
بسط الرياضيون الجزائريون سيطرتهم، على منافسات رمي الصولجان “فئة F32” ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، لذوي الاحتياجات الخاصة، الجارية بنيودهلي الهندية إلى غاية الـ 5 أكتوبر الداخل.

وشهدت منافسة رمي الصولجان “فئة F32″، التي جرت مساء اليوم الأحد. تواجد 3 رياضيين جزائريين في المراتب الأولى، ومحققين ذهبية وفضية على التوالي.

وخطف ذهبية الاختصاص، البطل فرحاح وليد برمية قدرها 39.53 مترا، بينما حل البطل الجزائري الآخر، مهيذب أحمد. ثانيا ليتوج بالميدالية الفضية، برمية قدرت بـ 35.77.

في حين حقق مواطنهما عبد الحق ميسوني، رمية بـ 32.96، لم تكن كافية لتواجده في “البوديوم” مكتفيا بالمركز الرابع.

Peut être une image de 2 personnes, personnes jouant au football, personnes jouant au foot et texte qui dit ’MEN'S CLUB THROW F32 RESULTS FINAL 1 ALG 2 WALID FERHAH E ALG H FHYU HYUI SPORTS DOORDARSHA DOORDARSHANSPORTS SPORTS 3 AHMED MEHIDEB CZE 4 E ALG FRANTISEK SERBUS MARK 39.53 SB 35.77 34.46 5 GRE ABDELHAK MISSOUNI 6 UZB 7 32.96 ATHANASIOS KONSTANTINIDIS ABDULAZIZKHON ON ABDUKHAKIMOV OMA 8 32.42 POR MOHAMMED AL MASHAYKHI 9 शधमरजियस 32.27 SB OLAVIO CORREIA LTU BC 10 IndianOil 28.82 BRN GENADIJ ZAMETASKIN SAAD SAAD 28. 15 24.51 #ParaAthletics 23.12 23. 12 3POЛ6’

