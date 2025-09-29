مونديال ذوي الهمم.. ليندة حمري تفتك برونزية القفز الطويل

تعزز رصيد الجزائر بميدالية برونزية، في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، الجارية بـ”نيودلهي” الهندية، ما بين الـ 27 سبتمبر الحالي والـ 5 أكتوبر الداخل.

وحصدت البطلة الجزائرية ليندة حمري، الميدالية البرونزية، في مسابقة القفز الطويل في البطولة العالمية، بعد احتلالها المركز الثالث في النهائي، بقفزة بلغت 5.16 متر، حققتها في أول محاولة.

لترفع بذلك، رصيد الجزائر في اليوم الثالث من مونديال 2025 لذوي الهمم. إلى 4 ميداليات، بعد ذهبية نسيمة صايفي، في منافسة رمي القرص سيدات، فئة F57.

إلى جانب ذهبية وفضية لكل من فرحاح وليد ومهيذب أحمد، على التوالي في منافسات رمي الصولجان فئة F32.

وإلى جانب ليندة حمري، شهد اليوم الثالث لـ “مونديال” ذوي الهمم لألعاب القوى. مشاركة 5 رياضيين جزائريين، في الفترة الصباحية.

ففي التصفيات، تأهل بوذراع عبد الهادي، إلى نهائي 1500 متر. فئة إعاقة بصرية بعد احتلاله المركز الرابع بتوقيت قدره 04:18:93.

كما نجحت قاسمي مونية، في حجز مقعد أيضا في نهائي رمي الصولجان فئة “F32”. اثر احتلالها المركز الثاني في التصفيات برمية قدرت بـ: 22.34 متر.

بينما اكتفى ثلايجية فخر الدين، بالمركز الرابع في نهائي 400 متر فئة “F36” بتوقيت 53 ثانية 75، ومرتبة سادسة لمواطنه قيس حمزة، في نهائي رمي الجلة فئة “F53” برمية قدرها 06٫79 متر.